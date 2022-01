4/11 Immagine tratta dal profilo Instagram @aka_7even_

Aka 7even ha raccontato che il suo nome d’arte deriva da una tragica esperienza del suo passato. Da una malattia che lo ha portato addirittura al coma. "Aka" sta per "Also Known As", ovvero "Anche conosciuto come" mentre, “7even” rappresenta il numero della mia vita, visto che a 7 anni sono stato in coma per 7 giorni e 7 sono le vite dei gatti".

