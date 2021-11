Aka 7even conquista il Best Italian Act agli MTV EMAs 2021

Un altro grandissimo traguardo per Aka 7even , che oggi, domenica 14 novembre, si è aggiudicato la grande vittoria del Best Italian Act agli MTV EMAs 2021 , la cui 28esima edizione si sta tenendo proprio in queste ore a Budapest! Tra gli artisti rivelazione dell’anno, Aka 7even conferma con questo riconoscimento di essere uno dei talenti più promettenti del nuovo cantautorato urban-pop italiano.

“La notizia della vittoria come Best Italian Act agli MTV EMAs - commenta Aka 7even - è stata forse la più bella che potessi ricevere in questo momento: ricevere questo premio in uno dei più grandi eventi della musica internazionale per me significa molto. È un traguardo importante che abbraccio con emozione ed entusiasmo: spero di portare la mia musica sempre più lontano, grazie a tutti coloro che mi hanno sostenuto fino a farmi arrivare fin qui e ai quali dedico questa vittoria".



Gli MTV EMAs 2021 saranno trasmessi in diretta a partire dalle ore 20:00 con il pre-show e dalle ore 21:00 con il live show su MTV (canale Sky 131 e in streaming su NOW) e su MTV Music (canale Sky 132 e 704). Dopo aver collezionato diverse certificazioni, tra cui il disco di platino per l’album d’esordio “Aka 7even” (Columbia Records Italy/Sony Music Italy), molti sold-out nei live tenutisi quest’estate in tutta Italia, aver annunciato l’uscita del suo primo libro “7 vite”, in arrivo il 23 novembre ed edito da Mondadori, è disponibile online - al link https://aka7even.lnk.to/6PM - l’ultimo singolo di Aka 7even, “6 PM”. Brano che porta con sé la nostalgia di un amore finito, durato forse troppo poco, “6 PM” trova la sua espressione in immagini nel relativo videoclip - visibile al link https://youtu.be/RQS7JwfLROU - che, prodotto da Think Cattleya e diretto da Luther Blissett, vanta la partecipazione di Cecilia Cantarano, cantante e content creator tra le più apprezzate in Italia.