Sanremo 2022, Sangiovanni con Farfalle: il testo

Sangiovanni è pronto a fare il grande salto, mettendosi alla prova sul palco dell’Ariston. Grande attesa per le sue esibizioni al Festival di Sanremo 2022 . È stato senza dubbio uno dei fenomeni musicali del 2021, dopo aver vinto la ventesima edizione di Amici di Maria De Filippi . Amadeus lo ha voluto tra i Big in gara quest’anno, consentendogli di fare il proprio debutto nella kermesse musicale più importante d’Italia.

Il brano inedito che presenterà sarà Farfalle. Si tratta di una canzone pop che promette d’essere una delle più trasmesse nelle radio nazionali per quest’edizione di Sanremo. Spazio al romanticismo, come spesso accade nei suoi testi. Anche stavolta la storia raccontata è caratterizzata da immagini concrete. Si racconta la libertà dei rapporti quotidiani, di quando alcune persone sembrano in grado di farti respirare. Un inno alle relazioni sane, di cui abbiamo bisogno, lasciandosi alle spalle quelle tossiche che ci impediscono di vivere: “Con le tapparelle chiuse. E non l’ho detto a nessuno che ho perso la testa. E sono pazzo di te. Non volano farfalle. Non sto più nella pelle”.