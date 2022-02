Sanremo 2022, gli ospiti della quarta serata

A co-condurre con Amadeus l'attrice foggiana Maria Chiara Giannetta, recentemente apprezzata dal grande pubblico nella serie tv Blanca. L'attrice ha mostrato subito una grande simpatia, proponendo un siparietto della sua reazione alla richiesta di Amadeus di co-condurre con lei una serata di Sanremo. Dopo alcune esibizioni l'ha raggiunta sul palco Maurizio Lastrico, attore comico visto, tra le altre, nella serie Don Matteo e con il quale si è esibita in un divertente dialogo fra innamorati, interamente composto da titoli e frasi di canzoni celebri. Alla fine della scenetta, su uno schermo sono apparsi i volti di tutti gli artisti tirati in ballo, da De André a Rino Gaetano, ed è stata accennata Pedro in memoria di Raffaella Carrà. Jovanotti, dopo il medley con Gianni Morandi, è tornato anche come super ospite. “Sono contento di essere qui, abbiamo passato degli anni complicati, tutti. Ma bisogna sempre provare a capire cosa c'è dentro le cose che ti accadono. Bisogna scoprire i talenti nascosti. A me ha aiutato la poesia. La poesia risponde a domande che tu non ti sei neanche fatto”, ha detto Lorenzo, prima di leggere i versi di Bello Mondo di Mariangela Gualtieri. Lino Guanciale dopo un omaggio cantato ai Beatles ha parlato di Noi, la nuova serie Rai di cui è protagonista e che è ispirata all'americana This is us. Per concludere, Amadeus ha trasformato l'Ariston in una discoteca grazie alle hit '70, '80 e '90 messe dal dj Massimo Alberti.