Amadeus ribadisce la sua felicità: “E’ stata una serata di quelle che ai miei tempi avrei registrato su una cassetta vhs. E’ un lavoro pensato e costruito. Dò il mio benvenuto a Sabrina Ferilli una donna che amo molto, ironica e divertente. Me l'ha segnalata mio figlio che ha 13 anni con l'appoggio dei suoi compagni di classe. Quando gli ho chiesto perché mi ha risposto che lei dice le parolacce che diciamo noi". Quache strascico ricade sulla coppia Morandi-Jovanotti, se la presenza di Lorenzo possa avere moltiplicato i voti: Coletta dice che "l'arte non può essere normata, dovremmo essere qui a dire che figata ha fatto Amadeus a portare qui Lorenzo. Pensiamo all'esibizione". Interviene anche Amadeus: "Non obbligo nessuno ad avere un ospite in gara e neanche ad annunciarlo un mese prima, anche per la precarietà del covid. Ciò detto la presenza di Lorenzo non la conoscevo fino a 24 ore prima, si sono sentiti con Gianni concordando un intervento a sorpresa. Sarebbe stato lo stesso per altre situazioni: se Rkomi fosse venuto con Vasco lo avrei inchiodato lì. A Lorenzo ho chiesto di stare con me e lui ha proposto di leggere una poesia. Io non vedo mai il marcio in un regolamento. Quella è una esibizione da teche Rai come quella di molti altri. Lorenzo è un amico, non ha percepito un centesimo: non è stato concordato. Per Morandi sarebbe stato più utile annuciarlo un mese fa. E' venuto per amicizia di Gianni e si è fermato perché un altro amico glielo ha chiesto. Il promo del Jova Beach Party è un messaggio di apertura delle discoteche e della musica che ho voluto io. Non mi appartiene fare cose per avvantaggiare o svantaggiare qualcuno: quello che faccio è per il pubblico a casa e il bene della musica. La gente sa chi votare, è come la politica non è detto che chi sta di più in televisione viene eletto". Alla fine Amadeus chiude la polemica: "Ci ho messo la faccia quando abbiamo fatto il 42 per cento, ora col 60 me la voglio godere!". Si spazientisce anche Stefano Coletta sulla maniacalità a dover trovare il difetto in una serata che è stata straordinaria. Col sorriso Sabrina Ferilli invata tutti ad andare a pranzo. Il sorriso torna con FantaSanremo e Amadeus lo trova giusto: "Non mi disturba, è bello. Sanremo è come non mai sui social che ci danno una nuova visione".