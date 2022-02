Le canzoni di Sanremo 2022: tutti i testi

Tutti i brani in gara a Sanremo 2022 e il messaggio racchiuso nelle canzoni che i 25 Big (e gli ospiti) hanno presentato dal palco dell’Ariston al pubblico presente in sala e ai telespettatori collegati da casa

Per questa annata (come già era successo con Claudio Baglioni nel Sanremo 2019) il gruppo completo degli artisti include anche i 3 vincitori del circuito Sanremo Giovani . Le sorprese e i colpi di scena non sono mancati, nonostante i rigidi protocolli di sicurezza, il conduttore e lo staff della Rai, hanno confezionato un Festival di assoluta ripartenza per un settore rimasto a lungo fermo e debilitato a causa della pandemia. Un nuovo inizio fatto di buona musica e tanto s ano divertimento . Oltre che un Festival tutto da ballare.

Ecco di seguito i testi ufficiali dei 25 brani in gara a Sanremo 2022 (clicca sul link per vedere il testo integrale):

Tanti i testi dal forte impatto sociale, con i 25 artisti in gara che scelgono di raccontare messaggi importanti, legati alla società, all’attualità e alla voglia di un futuro per tutti migliore.

Come ogni anno i temi trattati dai brani in gara al Festival sono diversi tra loro e variegati, andando a “pescare” nella tradizione della musica italiana, così come nelle nuove influenze di hip hop, urban e glam rock.

le canzoni degli ospiti

Checco Zalone nei panni del virologo Oronzo Carrisi, immaginario cugino del celebre Al Bano, ha cantato Pandemia ora che vai via. Una satira sui virologi star che si vedono tutti i giorni in tv, forse troppo. "La curva è andata giù, sta per finire il sogno. Nessuno si spaventa più, manco a Codogno. Il bollettino non fa più notizia, e Fazio mi ha tolto l'amicizia", canta Zalone e precisa che il brano ha come autori Brusaferro, Rezza, Pregliasco, e tutti i virologi italiani, dirige l'orchestra Beppe Virussicchio.

Laura Pausini ha presentato all'Ariston il suo nuovo brano, Scatola, scritto da Madame. “La scatola di cui canto non è un oggetto materiale, è un simbolo di ciò che racchiude i nostri pensieri, i ricordi, i sentimenti, che custodisce quello che di vero è contenuto del nostro cuore, nella nostra testa”, ha spiegato la cantante. “Su questo mi sono interrogata e questo mi incuriosisce di più oggi, ho avuto come tutti noi due anni in cui tutto si è rallentato e ho avuto più tempo da dedicare a me, a ripercorrere tanti momenti di una vita così meravigliosamente normale che mi hanno commossa. Un dialogo tre me, di oggi, e la Laura che ha cantato qua, per la prima volta”.