Sanremo 2022, gli ospiti

Nell’ultima serata, ad affiancare Amadeus, arriva sul palco Sabrina Ferilli. L'attrice è stata già due volte sul palco dell’Ariston. La prima nel 1996 al fianco di Pippo Baudo come coconduttrice, e la seconda come ospite nel 2002. Interverrano sul palco anche Fabio Rovazzi e Orietta Berti. Fiorello potrebbe tornare per un'incursione finale, mentre la parte musicale sarà affidata a Marco Mengoni. Chiude l'elenco degli ospiti la Banda musicale della Guardia di Finanza. Previsto anche un omaggio a Raffalla Carrà sulle note di Ballo Ballo. In prima fila ci sarà Sergio Japino.