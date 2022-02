9/11 ©Getty

Maria Chiara Giannetta arriva sul palco dell’Ariston per raccontare la sua esperienza in “Blanca”. Con lei “cinque persone, cinque Guardiani” che, ciechi, l’hanno aiutata ad entrare nel personaggio. È per loro che Chiara lancia un importantissimo messaggio a tutto il Paese, apprezzare le piccole cose della vita, avere sempre la giusta determinazione. “E' bello andare oltre ciò che si vede e oltre i pregiudizi, perché quello che non conosciamo è ricchezza infinita che ci rende umani”