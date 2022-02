FantaSanremo, intervista a uno dei creatori: Giacomo Piccinini. VIDEO

Come funziona il gioco di cui tutti parlano, come è nato e perché piace tanto anche agli artisti in gara al Festival

“Papalina”, “Saluti a zia Mara” e poi ancora flessioni sul palco, ringraziamenti all'orchestra e abbracci con Amadeus. Tra i big in gara al Festival di Sanremo 2022 si è accesa una sfida che non ha nulla a che vedere con il concorso canoro, ma con il FantaSanremo.

Si tratta di un gioco simile al Fantacalcio, nel quale si scommette sui cantanti in gara al festival (IL LIVE – I LOOK – LO SPECIALE). Non si gioca con soldi veri, ma con i baudi, una moneta speciale che si chiama così per rendere omaggio al grande Pippo Baudo. Ogni gesto degli artisti vale un tot di punti, ma ci sono anche i bonus o i malus.