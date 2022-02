Jovanotti e Gianni Morandi, l'amicizia

Recentemente Gianni Morandi ha parlato alla Gazzetta dello sport del suo rapporto con Jovanotti. Cosa li accomuna? “A parte la musica, la passione per lo sport: lui va in bicicletta, io corro. L’altro giorno ho percorso sette chilometri”. E sulla canzone sanremese, Lorenzo ha spiegato a Repubblica: "Non pensavo ancora a Morandi ma in realtà lo pensavo come un pezzo mio alla Morandi, diciamo così. Poi a settembre mi sono sentito con Morandi per salutarci e abbiamo parlato di Sanremo”. E Morandi gli ha confessato: "Mi piacerebbe avere una canzone da proporre ad Amadeus, non un pezzo strappalacrime però, vorrei portare una luce, un pezzo da bar sul lungomare, una cosa che continui un po' il discorso iniziato con L'allegria, perché quella canzone ha aperto qualcosa in me che vorrei tenere aperto. Gli ho risposto di darmi qualche giorno e mi sarei fatto sentire e così è stato. Gli ho mandato il demo di Apri tutte le porte adattato alla sua tonalità e con più melodia rispetto a come era nato". "Penso sia venuta molto bene – ha continuato Jovanotti - Gianni ci sta sopra come un surfista di Maui e suona come un pezzo senza tempo, ma buono per questi tempi in cui, io di sicuro non so gli altri, ho bisogno di roba che si balli come in un dopoguerra per strada, mi viene in mente la famosa foto del bacio a Time Square di NY, quella che tutti conoscono".