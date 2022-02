FantaSanremo 2022, bonus e malus: cosa sono e come funzionano

approfondimento

FantaSanremo 2022, tutti gli aggiornamenti. VIDEO

Prima dell’inizio del Festival centinaia di migliaia di amanti e non del Festival hanno comprato con la valuta ufficiale del gioco (i Baudi) 5 cantanti per comporre la loro squadra. Ogni squadra ha il suo nome, ogni squadra ha il suo capitano e ogni squadra è iscritta a una Lega del FantaSanremo.

C’è un elenco di cose che se accadono o se gli artisti fanno apposta sul palco danno o tolgono punti al singolo artista a ogni loro esibizione. Ecco qualche esempio: artista che canta per primo nella serata +10, artista presentato dalla coconduttrice +5, se ci sono ballerini durante l’esibizione sono 10 punti, se l’artista esibisce l’ombelico sono 5, se si vede chiaramente un capezzolo sono 10 punti (ma non vale il vedo non vedo). E ancora maschere durante l’esibizione 10 punti e altre cose che danno punti: outfit monocromo, accessori floreali, twerking. L’elenco completo è sul sito di FantaSanremo powered da SkyWifi. Si arriva a 100 punti se l’artista fa 100 metri di corsa sul palco sotto i 9 secondi e 8 (bonus Jacobs, buono per Morandi che è allenato) e si arriva fino a 1000 punti per morte sul palcoscenico (qui meglio fare come Achille Lauro e scaramanticamente toccare...ferro). L’anno scorso ricorderte tutti Orietta Berti inseguita dai Carabinieri per via del coprifuoco, ecco quest’anno una situazione come questa da punti. E per quello oggi trovate in Rete il video di Emma con una volante dietro la sua auto (che probabilmente la stava solo scortando in albergo) ma che spacciato per inseguimento, dà punti. Punti a FantaSanremo. L’unica cosa che conta in questo Festival 2022.