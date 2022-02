1/11 ©Getty

Una serata lunga e intensa – la terza della kermesse sanremese - ma proprio per questo ricca di emozioni. Non solo è stata l’occasione per il pubblico per esprimere il suo primo parere in questa 72esima edizione del Festival e portare quindi i suoi beniamini sul podio, ma anche per assaporare la canzone d’autore del super-ospite Cesare Cremonini e la verve frizzante della co-conduttrice di Amadeus, Drusilla Foer. Ecco i momenti migliori della terza serata del Festival

GUARDA IL VIDEO Sanremo 2022, i 7 momenti migliori della terza serata