Sanremo 2022, la classifica parziale dopo la terza serata

Co-conduttrice accanto ad Amadeus, Drusilla Foer. Con i suoi modi da nobildonna toscana, pungente e sarcastica, l'alter ego dell'attore fiorentino Gianluca Gori ha tenuto subito testa ad Amadeus. In abito lungo nero, Drusilla Foer si è presenta al Festival come una concorrente in gara e inizia a intonare la sua canzone ma Amadeus, anzi “Amedeo” come lo ha chiamato lei, l'ha bloccata. "Lei signora non deve cantare". "Non sono in gara? Amedeo sono una grande interprete e voglio cantare, dovrei copresentare con lei? È un inferno, lei è pazzo, mi fa fare la valletta, se lo sapevo mi mettevo qualcosa di scosciato", ha scherzato. Primo super ospite della serata, Cesare Cremonini, per la prima volta sul palco dell'Ariston. Il cantautore bolognese ha iniziato con un medley dei suoi più grandi successi: Nessuno vuole essere Robin, Marmellata #25, Logico, La nuova stella di Broadway, Poetica. Cesare ha anche presentato il suo nuovo singolo, La ragazza del futuro, e ha chiuso poi in bellezza, con l'energica 50 special. A Roberto Saviano è stato affidato uno spazio dedicato alle stragi di Capaci e via D’Amelio del 1992 e del 1994, dove persero la vita i giudici Falcone e Borsellino e diversi uomini delle loro scorte. Ospite anche Anna Valle, per promuovere la serie Rai Lea un nuovo giorno, storia di un'infermiera pediatrica interpretata proprio dall'attrice. E poi la carabiniera Martina Pigliapoco che il 4 ottobre 2021 ha salvato una donna che voleva gettarsi da un ponte tibetano vicino Belluno a causa di problemi economici. In collegamento dalla nave si è esibita Gaia, che ha preso il posto dei Coma_cose, positivi al Covid.

Drusilla si è poi esibita in un monologo sulla diversità. “Meglio l'unicità”, ha detto. “Bisogna entrare in contatto con la propria unicità. Sarà una figata pazzesca”.