Sanremo, la terza serata con protagonista Drusilla Foer. DIRETTA

Dargen sbanca il Fantasanremo

Grandissima prestazione al Fantasanremo per Dargen D'Amico! Arriva sul palco con un vestito floreale, dà i fiori ad Amadeus, saluta zia Mara (in mezzo all'esibizione, non prima e dopo, probabilmente dovrebbero istituire un premio speciale solo per questo), scende in mezzo al pubblico, ringrazia l'orchestra e la platea a si prende la standing ovation! Peccato solo per il malus occhiali (chissà se sarà moltiplicato per tutti i membri dell'orchestra che li hanno indossati...)