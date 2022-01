4/10 Immagine tratta dal profilo Instagram @romanomatteo_

È lo stesso giovane cantautore a raccontare di più sulla nascita del brano che lo ha portato al successo. “Concedimi” è una canzone arrivata quasi per caso, proprio quando Matteo Romano, ne ha pubblicato un piccolo estratto video su TikTok in cui si cimenta nell’interpretazione del singolo accompagnato dalle note di un pianoforte. Video di debutto che diventa in poco tempo virale, raccogliendo oltre 3 milioni di like.

L'account Instagram ufficiale di Matteo Romano