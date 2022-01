Sanremo 2022, Matteo Romano porta all'Ariston un amore...Virale

Alla riscoperta di un significato smarrito. Oggi dire virale è da anatema ma grazie a Matteo Romano , il più giovane artista in gara a Sanremo 2022, riscopriamo che questa parola, che è il titolo del suo pezzo, ha un valore sentimentale forte. Virale racconta di una storia d’amore, o meglio di un litigio dopo l’amore e dell’amore dopo un litigio, argomento classicamente sanremese, ma lo fa in modo inedito, con un linguaggio fresco tipico della generazione di un diciannovenne come si evince dal ritornello “va in tendenza e risale e diventa Virale”.

approfondimento

Matteo rispetto ai precedenti brani c’è una consapevolezza diversa anche nella voce: come hai lavorato sull’emotività? E che sensazione hai dopo le prime prove con l’orchestra? Considerato anche che sei considerato un perfezionista.

In realtà la forza dell'interpretazione è legata al fatto che il testo lo sento mio ed è personale. Comunico i miei sentimenti, la mia musica è espressione di quello che sento, nella vita reale sono introspettivo e mi resta difficile espormi. La spontaneità nasce dal ricordo di quando lo ho scritto. È un onore fortissimo essere all'Ariston, essere in un contesto così importante è un sogno che diventa realtà; è anche impattante come effetto, mi sento più a mio agio e più confidente delle mie capacità. Mi sento protetto e trionfante.

Si capisce che il testo è come una lettera a una persona precisa, anche se non la nomini: questa persona sa che è la protagonista anonima del tuo Sanremo?

Sì e no dunque ni. È una persona con cui condivido molto, non sono bravo a esprimere i sentimenti di persona, lo faccio così. Spero lo abbia compreso e lo capirà meglio nella settimana sanremese.

Per la serata delle cover hai scelto un brano di Elton John, un pezzo internazionale: possiamo considerarlo il primo passo verso un repertorio in inglese?

Sono sempre stato un appassionato di lingue e la considero la scelta giusta per differenziarmi dagli altri che hanno optato per un brano nella nostra lingua. “Your Song” rispetta il mio stile intimo ed emotivo. Mi rivedo in lui, un cantautore che suona il piano: lo dico senza voler sembrare presuntuoso.

Sul palco con te ci sarà Malika Ayane.

E' stata da subito molto disponibile, ci siamo conosciuti una settimana fa: mi ha dato consigli, mi ha detto che less is more, di non strafare e di stare attento all’emozione.

L'inglese è anche un ammiccare al mercato estero?

E' una bella idea, non ci sono pensieri ma mi piacerebbe. Le mie prime canzoni le ho scritte in inglese perché pensavo di non riuscire in italiano. Sai, l'inglese è più facile per metrica e suoni.

La tua è una favola: siete tre gemelli, come la vivete?

Loro sono omozigoti, io sono il diverso, sono l'eterozigote. Loro sentono le stesse cose e sono uguali anche come interessi; loro vivono insieme a Milano e io con una inquilina, loro hanno fatto scientifico, io classico e ora studio comunicazione. Ma sono i miei primi consiglieri. Sono anche un modo per confrontarmi con la mia generazione, mi permettono sguardo più giovane.