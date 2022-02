Emiliano: uso tamponi qui è giusto, segnale cautela

"Sono tridosato e sono qui per il tampone. Credo che l'uso dei tamponi, e lo dico in tutta sincerità, per altissime cariche dello Stato, cosi' come per gli ospedali, sia un segno di cautela". E' l'opinione del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, presente in piazza del Parlamento, a Roma, per sottoporsi al tampone in vista del giuramento del presidente della Repubblica. "Sono autorità che hanno responsabilità altissime, cariche dello Stato che non possono facilmente fermarsi", spiega. Ma fondamentale per la gestione dell'epidemia da Covid-19 resta la vaccinazione e la Puglia ha raggiunto un importante primato. E' infatti la prima regione italiana nella fascia delle vaccinazioni dei bambini tra i 5 e gli 11 anni.