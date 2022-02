Il 3 febbraio 2022 Sergio Mattarella ha giurato per la seconda volta come presidente della Repubblica. Ecco alcuni cloud che mostrano le parole e i concetti più usati, grazie al quale è possibile fare un paragone con il suo insediamento di 7 anni fa e con i termini usati dal suo predecessore nel 2006 e per la sua rielezione del 2013

Il 3 febbraio 2022 Sergio Mattarella ha giurato per la seconda volta come presidente della Repubblica (LO SPECIALE - LE FOTO - GLI AGGIORNAMENTI LIVE) . Il suo discorso per la rielezione, avvenuto come prassi nell’Aula di Montecitorio è stato centrato sulla "nuova chiamata alla responsabilità” che gli è stata chiesta dal Parlamento. Il capo dello Stato ha parlato per 38 minuti ed è stato interrotto per 52 volte dagli applausi dei grandi elettori. Mattarella ha usato spesso la parola “dignità”, citando più volte anche i termini “Repubblica”, “Parlamento” e “Costituzione”. Non è un caso che uno dei concetti più ricorrenti del discorso sia stato “istituzioni”.