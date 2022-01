22/26 ©Ansa

Il favorito, dopo l'affossamento di vari candidati, sembrava l'allora presidente del Consiglio Giulio Andreotti, ma le stragi di Capaci e di via D'Amelio - in cui persero la vita i giudici Falcone e Borsellino - cambiarono le carte in tavola: il premier non era considerato presentabile per il Quirinale, in un momento di emergenza nazionale per la lotta alla mafia. Così, le forze politiche trovarono un accordo su Scalfaro