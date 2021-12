14/26 ©Ansa

2017 - LA PACE IN EUROPA - Il 4 marzo 2018 si sarebbe votato per eleggere le nuove Camere. Mattarella esprimeva “fiducia nella partecipazione dei giovani nati nel 1999, per la prima volta al voto”. Ricordava come, cento anni prima, nel 1918, “i diciottenni– i ragazzi del ’99 – vennero mandati in guerra, nelle trincee”, dove molti morirono. Da qui, l’invito a riflettere: “Rischiamo di dimenticare che viviamo nel più lungo periodo di pace del nostro Paese e in Europa. Non avviene lo stesso in tanti luoghi del mondo”