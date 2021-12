Il primo “grazie” al presidente Mattarella arriva dalla seconda carica dello Stato, Maria Elisabetta Casellati, che sottolinea di avere apprezzato in questo sette anni "l'autorevolezza e l'equilibrio" del capo dello Stato, mentre il presidente della Camera Roberto Fico tiene a ricordare il ruolo di Mattarella come "garante della Costituzione e dell'unità nazionale”

Coro di ringraziamenti dai partiti

"Siamo grati a Mattarella per come ha saputo rappresentare l'interesse nazionale e guidare il Paese nelle tante crisi che si sono succedute, fino alla prova più impegnativa, quella della pandemia, purtroppo non ancora conclusasi", scandisce il segretario del Pd, Enrico Letta. "Grazie presidente Mattarella per questo 2021 in cui l'Italia ha scelto il futuro cambiando il governo", rivendica il leader di Italia viva, Matteo Renzi. “Grazie infine per il giusto richiamo all'importanza decisiva dei vaccini".

“Simbolo dell’unità nazionale”

"”Ha sempre trasmesso fiducia, certezze e serenità” - scrive il ministro M5s Luigi Di Maio. “Grazie al presidente Mattarella, che nei momenti più bui e davanti alle fragilità di un popolo lacerato dalla pandemia, ha preso sulle proprie spalle l'intero Paese". E il leader del Movimento Giuseppe Conte ringrazia il Capo dello Stato per le sue parole che "dipingono l'orizzonte di un impegno politico a cui non possiamo sottrarci".

Gratitudine espressa dal centrodestra

Silvio Berlusconi non fa cenno al discorso di Mattarella inviando un suo personale messaggio agli italiani e delegando i commenti ai colonnelli di Forza Italia. Matteo Salvini dice di "condividere il ringraziamento di Mattarella al personale sanitario, ai volontari e alle forze dell'ordine" per la gestione della pandemia. "La Lega è fiera del contributo dato al Paese, soprattutto in un governo anomalo come quello attuale, e apprezziamo le parole del presidente nei confronti di chi si è assunto la responsabilità di contribuire alla guida del Paese", tiene a sottolineare. “Grazie Mattarella” anche da Giorgia Meloni per le "parole di commiato alte di grande valore istituzionale. Quello di Sergio Mattarella è stato un "discorso di saluto da parte di un presidente che ha svolto in maniera impeccabile il suo ruolo", si limita a commentare Tajani.