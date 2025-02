Le prime pagine dei quotidiani di oggi 28 febbraio: la rassegna stampa

Gli sviluppi della guerra in Ucraina con l'incontro Trump-Starmer, il tema dei dazi americani sull'Ue, gli aiuti alle famiglie italiane per le bollette, la misteriosa morte di Gene Hackman negli Stati Uniti e la nuova sconfitta del Milan in campionato. Questi alcuni dei temi principali presenti sulle prime pagine dei quotidiani, in edicola oggi