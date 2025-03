Le prime pagine dei quotidiani di oggi 1 marzo: la rassegna stampa

In apertura dei giornali, lo scontro alla Casa Bianca tra Trump e Zelensky. Il presidente americano: "Ci porti alla Terza guerra mondiale, torna quando sei pronto per la pace". Il leader ucraino: "Non sono qui a giocare a carte". Mosca esulta, Bruxelles fa quadrato intorno a Kiev. Meloni: "Subito un vertice Usa-Ue". Poi le condizioni del Papa, ieri colpito da una nuova crisi respiratoria. Infine il via libera del governo al decreto contro il caro bollette