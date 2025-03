Notte tranquilla per Papa Francesco, il Vaticano: "Sta riposando"

Sono necessarie ancora 24-48 ore per valutare se la crisi respiratoria di ieri, venerdì 28 febbraio, con broncospasmo e vomito, abbia determinato un peggioramento delle condizioni di Bergoglio

"La notte" per Papa Francesco è "trascorsa tranquilla, sta riposando". Lo rende noto la Sala stampa vaticana. Sono necessarie ancora 24-48 ore per valutare se la crisi respiratoria di ieri, venerdì 28 febbraio, abbia determinato un peggioramento delle condizioni di Bergoglio. Il Pontefice, inoltre, non sarebbe intubato ma avrebbe una maschera che lo aiuta nella respirazione.