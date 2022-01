12/15 ©IPA/Fotogramma

UN FARO NELLA PANDEMIA - Ma la prova più dura è sicuramente quella della pandemia, in cui il presidente Mattarella diventa un punto di riferimento per gli italiani in un momento difficilissimo. È entrato nell’immaginario collettivo il fuorionda con il portavoce Giovanni Grasso, durante il lockdown, in cui diceva che anche lui non poteva tagliarsi i capelli. Una frase che ha aiutato ad avvicinarlo alla popolazione in quel momento di restrizioni