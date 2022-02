Sanremo 2022, le pagelle della terza serata del Festival

Per la prima volta tutti gli artisti sono saliti sul palco. La nuova classifica vede al primo posto la coppia Blanco/Mahmood seguita da Elisa e Gianni Morandi. Ecco i nostri giudizi sulle esibizione della terza sera Condividi

Sembra uscito da un libro di Louise Erdrich, con questo look selvaggio, da spirito libero delle praterie dell’anima. Il volto è una smorfia di sofferenza che solo negli ultimi secondi trova quiete e naturalezza.



Ditonellapiaga con Rettore - Chimica - Voto 7/8

Margherita Carducci, alias Ditonellapiaga, si candida, oltre che al podio artistico con la sua amica Donatella, anche a quello dell'eleganza. Un brano di una freschezza rara: li hanno comparati bene i coefficienti! È una coppia pazzesca! Una coppia...camouflage.

Michele Bravi - Inverno dei fiori - Voto 6/7

Un look così neanche i venusiani. Un po' Alice nel Paese delle Meraviglie, un po' Edward Mani di Forbice. Eppure indosso a questo artista sembra la normalità. Con questa sensibilità i fiori germogliano prima del tempo!

Rkomi - Insuperabile - Voto 6+

Prima della voce ci mette il fisico. E un paio di guanti neri alla Diabolik. L'amore che canta non conosce limiti e lui lo racconta bene. Resta meno comprensibile l'ibridazione tra un look alla Marlon Brando e messaggi sulle labbra o mantelli di nuvole bianche che fanno più favola disneyana.

Mahmood e Blanco - Brividi - Voto 6+

Qui non c'è solo una canzone, c'è anche una drammaturgia. La narrazione di questo amore ha la forma di una ballad romantica nonostante si tratti di una relazione complessa, tra occhi di vipera e letti sporchi di vino.

Gianni Morandi - Apri tutte le porte - Voto 6/7

Quel che è certo è che ci porta fuori dai pensieri pigri questo ritmo quasi sciamanico che Lorenzo Jovanotti ha costruito per il suo amico di Monghidoro. Diamo retta a loro, cerchiamo il cuore dentro di noi.