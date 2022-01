Sanremo 2022, Emma sfida ogni paura e Ogni Volta è Così

Dieci anni dopo la vittoria con Non è l'Inferno, l'artista salentina torna in gara all'Ariston. A dirigerla sarà Francesca Michielin con la quale duetterà, nella serata delle cover, col brano Baby one more time di Britney Spears. L'INTERVISTA Condividi

Una donna, anzi due, senza paura. Emma Marrone torna all'Ariston in gara col brano Ogni Volta è Così dieci anni dopo avere vinto con Non è l'Inferno. Sua compagna d'avventura Francesca Michielin, artista che con la sua voglia di mettersi in gioco scala un Everest ogni volta che presenta un progetto. L'artista veneta oltre a dirigere l'orchestra duetterà con Emma nella serata dei duetti: il brano scelto è Baby One More Time di Britney Spears, una icona Pop. Si tratta di una nuova sfida per il giudice di X Factor Emma, che dopo aver co-condotto il Festival di Sanremo nel 2015 con Carlo Conti e aver calcato più volte il palco del Teatro Artiston come super ospite, ha scelto di rimettersi in gioco con una canzone che musicalmente unisce un sound elettronico a melodie e suoni tradizionali. Ogni Volta è Così, scritto dalla stessa Emma insieme a Davide Petrella, non è solo una canzone d’amore, ma un brano che racconta una condizione che molte donne vivono e in cui potranno ritrovarsi. Composto da Davide Petrella e Dario Faini il brano è prodotto da Dorado Inc.



approfondimento I cantanti di Sanremo 2022, Emma Marrone con Ogni volta è così. FOTO Ogni volta è così è un brano vocalmente complesso, con un ritornello che sembra fagocitato dalla complessità del testo: come ti sei preparata e come lo cambia l’orchestra del Festival?

Spesso ho prediletto testi con metriche ben definite, lo strano qui è che parte con un registro maschile per poi sfociare in un ritornello a mezza voce e in falsetto. La versione radio edit è molto elettronica, con l’orchestra si ammorbisdicse un pochino. Le prove sono soddisfacenti, i musicisti godono a suonare le mie canzoni e io sono attaccata alle opinioni degli addetti ai lavori.

E' un brano che è una sfida, sotto tutti i punti di vista.

Il mio modo di cantare lo devo a Dario Faini, in passato abbiamo anche litigato per come usavo la mia voce. Dopo ore di prove sfiancanti ho scoperto, grazie a lui, che avevo i falsetti; Dario toglie gli artisti dalla loro confort zone e dunque mi sono chiesta perché prima non lo facevo. Spesso ci copriamo con le coperte di Linus poi arriva lui che è un grande produttore che ti insegna la musica e la vita.

Come affronterai questa settimana sotto pressione mediatica?

Non mi sento bombardata, sono stufa di parlare su zoom, vorrei averti di fronte ma sono anche felice per le interviste, mi piace chiacchierare dei miei progetti con tutti. E' peggio quando nessuno ti chiede niente. Per la canzone serve il palco e ti giochi tutto col talento ma poi il bello è veicolare tutto il resto. Sono contenta di quello che sto facendo e del fatto che l'interesse intorno ai miei progetti non è sfumato dopo dodici anni.

La collaborazione con Francesca Michielin?

Mi è arrivato all’orecchio che era un suo desiderio dirigere la mia orchestra e dunque la ho chiamata subito: sono contentissima di questa opportunità di scambio. Faccio pochi tweet sull’alleanza tra donne ma tanti fatti. Con Francesca abbiamo carriere parallele, io ho vinto Amici e lei X Factor e poi la avevo lì e dunque è stato naturale invitarla sul palco per duettare.

Parliamo del duetto.

A Roma dopo due bottiglie di vino le ho proposto Britney come un grande omaggio al Pop: per pochi secondi mi ha guardato smarrita, poi ha compreso. Britney è una icona della nostra generazione, regina di un genere che ha cambiato la visione della donna in generale. Spesso si guarda al Pop con distanza, noi siamo poppettare e il Pop è una cosa seria.

Invece il messaggio di Ogni volta è Così?

Parla d’amore a tutti. Il verso siamo sante o pu***ane sottolinea che non parla di relazioni tossiche bensì di relazioni complesse. A cena con gli amici affrontiamo sempre gli stessi argomenti, molti stanno insieme in una bolla di finzione e per non stare da soli. Non si rischia. Io mi rivolgo alle donne ma il mesaggio è per tutti.