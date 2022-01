Sanremo 2022, La Rappresentante Di Lista e la matrioska Ciao Ciao

La Rappresentante di Lista sarà in gara alla 72ma edizione del Festival di Sanremo col brano Ciao Ciao , il racconto sopra le righe della fine del mondo vista con gli occhi de LRDL : una giostra perfetta, un’apocalisse a colori, in cui convivono vertigine sociale e voglia di festa, in cui bisogna fare alla svelta i conti con la crisi generale in atto. Lo sfondo è quello del mondo per come lo conosciamo. La crisi, tra cambiamento climatico e turbamento sociale, è adesso. Lo scenario apocalittico del brano richiama quello del romanzo del loro romanzo MAIMAMMA , pubblicato lo scorso autunno: con il romanzo, il brano in gara al Festival di Sanremo condivide l’universo narrativo e le tematiche, dall’eredità, disastrata, che abbiamo ricevuto a quella che lasceremo ai nostri figli, dall’ecologia al corpo.

A Sanremo un anno dopo: con quale consapevolezza?

Sapere che Ciao Ciao è piaciuto in occasione del pre-ascolto è un bell’abbraccio. Stavolta il paragone è quello del tema a scuola, la brutta e la bella copia: ora prendi gli errori in rosso e consideri aspetti nuovi, siamo più corazzati anche nella gestione dello stress e abbiamo un team che ci protegge e ci permette di concentrarci di più sulla performance.

Ho definito il vostro brano carsico, nel senso che la sua profondità ci resta dentro anche quando non lo ascolti per un periodo lungo: concordate?

Ci piacerebbe fosse come tu dici. Nella nostra scrittura abbiamo una stratificazione di linguaggi, ci piace l’idea che siano matrioske. Se vuoi scoprire ci trovi dentro la fine del mondo per come ce l’hanno raccontata, la crisi, le nostre paure e i nostri desideri.

La musica è, a mio avviso, una rilettura degli anni 70 e 80 secondo la vostra cifra stilistica: è così?

Ci può stare. Noi la sentiamo più legata agli ultimi anni perché sappiamo cosa c’è dietro alla genesi della canzone e ne abbiamo vissuto la scrittura. I periodi che citi sono la musica dei nostri genitori ed è nel nostro dna.

Sanremo per voi è vertigine sociale o voglia di festa?

Entrambi. Siamo ancora in una crisi. C’è movimento nei bmp delle canzoni. La musica dal vivo stenta a ripartire la voglia di festa è messa da parte ma resistiamo.

Siamo nel centro di una crisi mondiale, e non parlo solo di pandemia, ma di ambiente, venti di guerra, migrazioni: la musica come può contribuire?

E’ una bella rappresentazione della realtà, mostra un appiglio di speranza, traccia linee guida. E’ interessante che la musica faccia fermare a ragionare e pensare. Non sono atti politici i nostri, sono scintille.

Uno dei temi del brano è la crisi generazionale: negli anni 60 la musica prometteva di cambiare il mondo. Direi che non è successo. Siamo vittime di quella grande illusione?

Noi, come generazione, illusioni e dissillusioni ne abbiamo vissute parecchie. Nei Sessanta c'è stato il grande boom economico, poi sono arrivati il 68 e il crollo del Muro di Berlino, è un unico lungo percorso. Ora sempre che i corsi e ricorsi storici siano semestrali. C'è la disillusione del precariato e ci sono i cervelli in fuga: a resistere ci siamo abituati.