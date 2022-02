approfondimento

Tutti gli ospiti del Festival di Sanremo 2022, serata per serata. FOTO

Come da programma del Festival (IL LIVE DELLA 4^ SERATA - I LOOK - LO SPECIALE - I TESTI DELLE CANZONI IN GARA - COME VOTARE), è prevista l'esibizione di tutti i venticinque cantanti in gara, molti dei quali duetteranno sul palco in compagnia di un nome prestigioso invitato in qualità di ospite. La serata più glamour della settimana sanremese sarà dunque un grande show che porterà all'Ariston per una notte memorabile tanti personaggi noti del mondo della musica. Ad affiancare Amadeus nella conduzione ci sarà l'attrice Maria Chiara Giannetta nota agli spettatori per i ruoli di Anna Olivieri in Don Matteo e Blanca Ferrando in Blanca. Previsto anche un intervento dell'attore Lino Guanciale. Dal palco della Costa Toscana, invece, un momento live con i Pinguini Tattici Nucleari.