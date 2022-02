Televoto Sanremo 2022: come votare i cantanti in gara

Ecco la guida con le regole e i numeri di telefono per votare i propri beniamini del Festival. Dalla terza serata, così come per le successive due, hanno incominciato a votare la Giuria demoscopica 1000 e il pubblico da casa tramite il televoto. Scopriamo assieme come fare, passo dopo passo

Il televoto del Festival di Sanremo (IL LIVE DELLA 4^ SERATA) permette di votare i cantanti in gara preferiti da parte del pubblico da casa.

Dalla terza serata, così come per le successive due, hanno incominciato a votare la Giuria demoscopica 1000 e il pubblico da casa tramite il televoto. Il meccanismo per televotare è molto semplice: basta inviare tramite SMS il codice a due cifre, abbinato a ciascun cantante e comunicato nel corso della serata. Oppure si può digitare lo stesso codice a due cifre sulla tastiera se si sta chiamando dal telefono fisso.



I numeri di telefono per votare i cantanti preferiti approfondimento Sanremo 2022, stasera Beppe Vessicchio ci sarà Il codice a due cifre abbinato a ogni artista viene comunicato durante la serata, comunque nell'ultimo paragrafo vi elencheremo tutti i codici dei cantanti in gara, così potrete prepararvi al meglio in vista della quarta serata che andrà in onda tra poche ore.

Per quanto riguarda invece i numeri di telefono, per inviare i codici dei cantanti dovete digitare i seguenti numeri telefonici: 894.001 dal fisso; 475.475.1 da mobile.



Televoto mediante chiamata telefonica

approfondimento Sanremo 2022, gli artisti in gara tra musica e cinema e serie tv Il Televoto mediante chiamata telefonica al numero 894.001 può essere effettuato soltanto dalle utenze fisse situate in Italia di Tim, Wind Tre, A2A Smart City, Convergenze, Tiscali, Uno Communications, Brennercom, Irideos e Sky Wifi. Non ne è possibile effettuare il televoto da telefoni pubblici, da telefoni cellulari, oppure da utenze fisse all’estero.

Si effettua digitando il numero telefonico 894.001 (otto, nove, quattro, zero, zero, uno), dopodiché si seguono le istruzioni - che verranno date con apposito messaggio telefonico pre-registrato - per digitare il codice a due cifre di identificazione dell'artista scelto.

Per ciascuna chiamata da utenza fissa (indipendentemente dalla distanza, dall’orario e dalla durata della chiamata) con cui si esprimerà un voto, all’utente verrà addebitato l’importo di Euro 0,51 IVA inclusa.

Se invece l'utente effettuerà un numero eccessivo di chiamate oppure digiterà un codice di identificazione non corretto (o fuori tempo massimo), nessun addebito verrà effettuato: nei casi sopra citati l'utente sentirà un messaggio gratuito di errore, che indica che nessun voto di conseguenza sarà conteggiato e nessun addebito.

Televoto mediante SMS approfondimento FantaSanremo 2022, bonus e malus: cosa sono e come funzionano Il Televoto mediante SMS può essere effettuato soltanto da utenze mobili degli operatori telefonici TIM, Vodafone, Wind Tre (con sim/utenze a marchio “3”, “Wind” e “WIND TRE”), Poste Mobile, Coop Italia (con sim/utenze a marchio “CoopVoce”), iliad e ho.mobile.



Basta inviare un SMS al numero 475.475.1 (quattro, sette, cinque, quattro, sette, cinque, uno) con il codice a due cifre di identificazione del cantante (o alternativamente utilizzando i seguenti “alias”: ad esempio, per l'artista indicato con “01” anche: 1, uno, codice 1, codice1, codice 01, codice01; oppure per l'artista indicato con “20” anche: venti, codice 20, codice20).

Per ogni SMS inviato che corrisponda a un voto valido, all'utente sarà addebitato l'importo di Euro 0,50 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Tim, Poste Mobile, CoopVoce e iliad e di Euro 0,51 IVA inclusa per SMS inviati da utenze Vodafone, ho.mobile e Wind Tre.

Nessun costo verrà addebitato se l’utente invierà un numero eccessivo di SMS di voto oppure un voto non corretto o fuori tempo massimo. Anche in questo caso, come per la chiamata telefonica di cui sopra, l'utente riceverà un messaggio gratuito di errore che indicherà che nessun voto è stato conteggiato, così come nessun addebito.

Si ricorda che il servizio di Televoto è riservato ai maggiorenni. Le numerazioni 894.001 e 475.475.1 di titolarità di TIM S.p.A. sono disabilitabili chiamando il proprio operatore telefonico.

Il numero massimo di voti validi effettuabili da ciascuna utenza telefonica è pari a cinque voti per ciascuna sessione di voto prevista nella terza, nella quarta e nella quinta serata.