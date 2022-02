Sanremo 2022, gli artisti in gara tra musica e cinema e serie tv

6/44

Per amore... per magia... è un film del 1967 diretto da Duccio Tessari, con sceneggiatura di Franco Migliacci e prodotto da Franco Cristaldi per la compagnia Vides Cinematografica. Ambientata in un Medioevo fantastico, l'opera vede Gianni Morandi nei panni di Aladino, un ragazzo simpatico e senza un soldo: come sua sorella Algisa non ha nessun grado di nobiltà, ma è innamorato della figlia del Granduca di Forilarì, la bella principessa Esmeralda, che il Visconte di Pallerineri vorrebbe sposare, per impadronirsi del Ducato