Festival di Sanremo 2022, gli ospiti e i cantanti della terza serata

Sanremo 2022, gli ospiti

Co-conduttrice insieme ad Amadeus sarà Drusilla Foer, attrice anticonformista ed icona LGBT. “Ora c’è la cosa peggiore: scendere la scalinata. Vedremo come va a finire: mi rompo un femore di sicuro!” ha scherzato Drusilla. Super ospite Cesare Cremonini, reduce dal successo di Colibrì, ultimo singolo uscito a dicembre. In attesa del suo ritorno live nell'estate negli stadi, Cremonini, alla sua prima volta all'Ariston, lancerà il settimo album in studio, La ragazza del futuro, in uscita il 25 febbraio. "Ringrazio Amadeus e tutta la Rai per la grande disponibilità e le parole di stima e affetto nei miei confronti - ha dichiarato alla vigilia del festival - Sono molto felice di condividere il palco con Drusilla Foer e tutti i grandi artisti che si esibiranno in questa serata speciale". Sarà presente anche Roberto Saviano, che dedicherà un monologo a Falcone e Borsellino nel trentennale delle stragi di Capaci e via D'Amelio. Lo scrittore racconterà "il sacrificio di due uomini che hanno cambiato radicalmente non solo le modalità del contrasto alle organizzazioni criminali, ma anche la loro narrazione. È a Falcone e Borsellino che dobbiamo la nostra capacità di guardare in modo radicalmente diverso alla sintassi del potere". In collegamento dalla nave si esibiranno i Coma_Cose con il successo sanremese dello scorso anno, Fiamme negli occhi.