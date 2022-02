Beppe Vessicchio dirigerà le Vibrazioni

Il direttore d’orchestra, amato dal pubblico, era risultato positivo al coronavirus prima del Festival. La sua presenza a Sanremo era a rischio, ma era stato lo stesso maestro a tranquillizzare tutti il 30 gennaio: “Ci sarò!”, aveva annunciato dopo essersi negativizzato. Tuttavia, Vessicchio aveva dovuto rinunciare alle prime serate del Festival perché, anche se negativo, non si era ancora ripreso del tutto. Stasera quindi il grande ritorno accanto a Le Vibrazioni, che hanno proposto una loro versione del celebre brano Live and let Die - scritto da Paul e Linda McCartney - insieme a Sophie Scott, la leader dei Sophie and The Giants.