ARIETE CON SANGIOVANNI - CENTRO DI GRAVITA' PERMANENTE - VOTO 5

Usciti da un romanzo di Dickens. E forse sarebbe meglio che il libro fosse rimasto chiuso. Questo non è un tributo, è una performance da villaggio vacanze. Peccato perché le aspettative erano alte.



WILL CON MICHELE ZARILLO - CINQUE GIORNI - VOTO 6

Il giovane William sceglie di non rischiare e fa bene perché questa è una sera in cui è facile scottarsi. Zarillo il Festival lo conosce bene, pochi virtuosismi e tanta sostanza. Un compitino fatto onestamente.



ELODIE CON BIG MAMA - AMERICA WOMAN - VOTO 8

Questo è osare. Una performance degna di America Graffiti. E che bello l'abbraccio finale tra queste due anarchiche del pop-rock. Hanno costretto anche Amadeus e Morandi a salire le scale per donare loro i fiori di Sanremo. Un momento di grande musica, di grande forza sociale.