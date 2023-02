17/28 ©IPA/Fotogramma

Marco Mengoni sarà sul palco nella serata cover con il Kingdom Choir, coro gospel londinese, per una sua versione di Let it be dei Beatles. L’ispirazione della canzone arriverò a McCartney da un sogno in cui parlato con la madre Mary, morta di cancro quando aveva solo 14 anni. Nel sogno la madre consigliava a Paul, preoccupato per le tensioni nel gruppo, di lasciare correre, che tutto si sarebbe aggiustato