Sanremo 2023, tutti gli autori dei brani

Ormai siamo vicini alla data di inizio dell’amato Festival della musica italiana. In attesa di ascoltare i brani in gara, scopriamo chi sono gli autori

Dal 7 all’11 febbraio si svolgerà il Festival di Sanremo 2023 con tanti cantanti in gara e ospiti speciali che animeranno le varie serate. Amadeus farà gli onori di casa come conduttore dell’evento in compagnia della giornalista Francesca Fagnani, Chiara Ferragni, Gianni Morandi, Paola Enogu e Chiara Francini che si alterneranno sul palco dell’Ariston. I brani in gara sono 28 e la musica sarà protagonista, ma vediamo nel dettaglio chi sono gli autori delle canzoni che ascolteremo nei giorni del Festival di Sanremo.