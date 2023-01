Sanremo 2023, tutto quello che sappiamo finora: dalle date ai cantanti

Dai conduttori agi artisti in gara passando per gli ospiti, tutto quello che c’è da sapere sul Festival di Sanremo 2023

In attesa di scoprire tutti i dettagli dell’ appuntamento musicale che vedrà ben ventotto artisti in gara, ecco un riepilogo di tutte le informazioni ad oggi disponibili sulla settantatreesima edizione .

Amadeus sarà alla guida del Festival per il quarto anno consecutivo ricoprendo il ruolo di conduttore e direttore artistico . In questi mesi il presentatore ha snocciolato alcune informazioni sulla manifestazione svelando anche il nome del co-conduttore che avrà il compito di affiancarlo per tutte le cinque serate, ovvero Gianni Morandi , reduce dal successo della scorsa edizione quando salì sul terzo gradino del podio con il brano Apri tutte le porte.

Per quanto riguarda la kermesse italiana ( FOTO ), come da tradizione l’evento si svolgerà sul palco del Teatro Ariston . Spazio poi ai collegamenti dalla Costa Smeralda .

Quest’anno la manifestazione vedrà in gara ben ventotto artisti. Come già accaduto in passato non ci sarà una distinzione tra Nuove proposte e Big ma un’unica categoria.