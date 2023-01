La modella e influencer ha condiviso alcuni scatti in compagnia di Amadeus, Gianni Morandi, Francesca Fagnani e Chiara Francini, assente Paola Egonu per impegni sportivi

Il Festival di Sanremo è sempre più vicino. Tra poche settimane Amadeus alzerà il sipario sul Teatro Ariston dando il via alla kermesse che vedrà ventotto artisti presentare i loro brani in gara. In questi giorni il padrone di casa e direttore artistico ha svelato i nomi dei co-conduttori che lo affiancheranno nel corso delle cinque serate.

Chiara Ferragni ha condiviso alcuni scatti dal backstage di uno shooting insieme ai suoi compagni di viaggio, unica assente Paola Egonu per impegni sportivi.