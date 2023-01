Salmo, Fedez e Gué Pequeno ospiti sulla nave al Festival di Sanremo

Gli ospiti della Costa Smeralda

approfondimento

Insieme a Salmo, Gué Pequeno e Takagi & Ketra, è stato annunciato che anche Fedez sarà protagonista a bordo di Costa Smeralda, il “palco sul mare” della musica di Sanremo. Durante ogni serata della manifestazione, un artista si esibirà sul palco della nave di crociera, posizionata proprio di fronte a Sanremo, a poche centinaia di metri dal Teatro Ariston. Ad annunciare la sua partecipazione è stato lo stesso Fedez via Instagram. “Ho letto che hanno annunciato che sarò sulla nave a Sanremo, mi esibirò. La cosa bella è che non posso spoilerare nulla di quello che farò perché non ho assolutamente idea di che cosa farò. Nel senso, non avendo singoli in promozione, so che farò una cosa solo per Sanremo, ma non l’ho ancora fatta” ha dichiarato il rapper. Poi ha scherzato: “Quindi potrebbe diventare una cosa simpatica o una cosa tipo 1 maggio…no scherzo, non lo farei mai. Simpatica, simpatica, chissà”. I tre rapper, quindi, si esibiranno in serate diverse. Come già annunciato in precedenza, nella prima e ultima serata sulla nave si esibirà Salmo, nelle altre serate si aggiungono Takagi & Ketra e Gue, che si esibirà giovedì.