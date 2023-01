Sanremo 2023, nella prima serata ci sarà la reunion dei Pooh

A meno di un mese dal via del festival di Sanremo, Amadeus sta scoprendo le carte della sua quarta edizione. Domenica 15 gennaio, il direttore artistico e conduttore ha completato il cast artistico femminile con l’annuncio di Paola Egonu e Chiara Francini , che si alterneranno a Francesca Fagnani e Chiara Ferragni sul palco dell’Ariston nel corso delle cinque serate, affiancando Amadeus e Morandi. Ma oggi è arrivata la notizia bomba per tutti gli amanti della musica pop italiana, perché nella prima serata ci sarà l’attesa reunion dei Pooh , con il ritorno sul palco anche di Riccardo Fogli , che negli anni Settanta aveva lasciato la band.

L’annuncio di Amadeus

Ad annunciare la presenza dei Pooh alla prima del festival di Sanremo è stato lo stesso Amadeus in diretta con Viva Rai2, il programma mattutino condotto da Fiorello. Il direttore artistico si trovava in collegamento telefonico con il suo grande amico. Insieme ad Amadeus c’erano gli stessi Pooh, i quali hanno spiegato che hanno deciso di tornare a Sanremo perché per loro quel palco, dalla loro vittoria nel 1990 con il brano Uomini Soli, avrà per sempre un valore affettivo molto forte. Nessuna anticipazione più succosa da parte di Amadeus e dei Pooh, che non hanno voluto svelare troppo su quello che faranno, oltre ovviamente a suonare insieme, faranno un grande omaggio alla musica dei Pooh e al loro "amico per sempre" Stefano D'Orazio, scomparso nel 2020. Sono stati gli stessi Roby, Dodi e Red ad annunciare la presenza sul palco di Riccardo Fogli.