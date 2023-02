Sanremo - Ospiti, cantanti, duetti: la guida serata per serata

Dai co-conduttori che affiancheranno Amadeus ai numerosi ospiti italiani e internazionali passando per gli artisti in gara e il divertente FantaSanremo, ecco la guida con tutto quello che c'è da sapere sulla 73° edizione del Festival di Sanremo, in programma da martedì 7 a sabato 11 febbraio Condividi

Grande attesa per il Festival di Sanremo 2023. Amadeus tornerà alla guida della kermesse, co-conduttore Gianni Morandi. Ventotto artisti si sfideranno per l'ambito leoncino, tanti ospiti italiani e internazionali divertiranno e faranno ballare il pubblico La kermesse, giunta quest'anno alla sua settantattreesima edizione, prenderà il via martedì 7 febbraio per proseguire fino alla finale di sabato 11 febbraio. Il vincitore avrà la possibilità di rappresentare l'Italia all'Eurovision Song Contest 2023, in programma martedì 9, giovedì 11 e sabato 13 maggio alla Liverpool Arena. SCOPRI LO SPECIALE

festival di sanremo, i cantanti in gara
Partiamo dal fulcro della manifestazione, ovvero la musica. Per il suo quarto Festival, Amadeus ha deciso di aprire le porte a ventotto artisti, sei dei quali provenienti da Sanremo Giovani. I cantanti proporranno i loro brani, fatta eccezione delle cover previste per venerdì 10.

Ecco tutti i nomi dei cantanti in gara con i rispettivi brani (LEGGI TUTTI I TESTI): Anna Oxa – Sali (Canto dell'anima)

Ariete – Mare di guai

Articolo 31 – Un bel viaggio

Colapesce e Dimartino – Splash

Colla Zio - Non mi va

Coma_Cose – L’addio

Elodie – Due

Gianluca Grignani – Quando ti manca il fiato

gIANMARIA - Mostro

Giorgia – Parole dette male

I Cugini di Campagna – Lettera 22

Lazza – Cenere

LDA – Se poi domani

Leo Gassmann – Terzo cuore

Levante – Vivo

Madame – Il bene nel male

Mara Sattei – Duemilaminuti

Marco Mengoni – Due vite

Modà – Lasciami

Mr. Rain – Supereroi

Olly - Polvere

Paola & Chiara – Furore

Rosa Chemical – Made in Italy

Sethu - Cause perse

Shari - Egoista

Tananai – Tango

Ultimo – Alba

Will - Stupido

festival di sanremo, I CONDUTTORI
Amadeus sarà alla guida del Festival per il quarto anno consecutivo ricoprendo il ruolo di conduttore e direttore artistico, co-conduttore per tutte le cinque serate Gianni Morandi, reduce dal successo della scorsa edizione quando salì sul terzo gradino del podio con il brano Apri tutte le porte.

Ogni sera Amadeus e Gianni Morandi saranno affiancati da una co-conduttrice, martedì 7 sarà la volta di Chiara Ferragni, che sarà presente anche nella serata conclusiva. Mercoledì vedremo Francesca Fagnani, mentre giovedì assisteremo al debutto di Paola Egonu. La serata delle cover sarà ad appannaggio di Chiara Francini (FOTO). Le co-conduttrici (FOTO): martedì 7: Chiara Ferragni

mercoledì 8: Francesca Fagnani

giovedì 9: Paola Egonu

venerdì 10: Chiara Francini

sabato 11: Chiara Ferragni

festival di sanremo, gli ospiti
Il Festival è un appuntamento molto atteso anche per i numerosi ospiti: dai comici ai cantanti passando per le stelle del mondo dello spettacolo italiano e internazionale. Per questa settantreesima edizione Amadeus ha deciso di puntare su nomi molto amati dal grande pubblico. Ogni serata assisteremo a tanti artisti che regaleranno momenti unici e divertenti. Ospiti di martedì 7 febbraio: Pooh , protagonisti di una reunion

, protagonisti di una reunion Mahmood e Blanco , vincitori della scorsa edizione, che si esibiranno con Brividi

e , vincitori della scorsa edizione, che si esibiranno con Brividi Salmo , in collegamenti dalla Costa Smeralda

, in collegamenti dalla Costa Smeralda Piero Pelù , in collegamento da Piazza Colombo

, in collegamento da Piazza Colombo Elena Sofia Ricci Ospiti di mercoledì 8 febbraio: The Black Eyed Peas

Gianni Morandi , Albano e Massimo Ranieri , presenti come super ospiti della serata

, e , presenti come super ospiti della serata Angelo Duro , a cui sarà affidato il momento comico

, a cui sarà affidato il momento comico Francesco Renga e Nek , in collegamento da Piazza Colombo

e , in collegamento da Piazza Colombo Fedez , in collegamento dalla Costa Smeralda

, in collegamento dalla Costa Smeralda Francesco Arca Ospiti di giovedì 9 febbraio: Guè , in collegamento dalla Costa Smeralda

, in collegamento dalla Costa Smeralda Måneskin

Peppino Di Capri

Annalisa , in diretta da Piazza Colombo

, in diretta da Piazza Colombo Sangiovanni in duetto con Gianni Morandi Ospiti di venerdì 10 febbraio: La Rappresentante di Lista , in collegamento da Piazza Colombo

, in collegamento da Piazza Colombo Takagi & Ketra, in collegamento dalla Costa Smeralda Ospiti di sabato 11 febbraio: Gino Paoli

Depeche Mode

Ornella Vanoni

Salmo , in collegamento dalla Costa Smeralda

, in collegamento dalla Costa Smeralda Achille Lauro , in collegamento da Piazza Colombo

, in collegamento da Piazza Colombo Volodymyr Zelens'kyj, presente con una lettera letta da Amadeus

FESTIVAL DI SANREMO, LA PRIMA SERATA
Nel corso della serata di martedì 7 febbraio i primi quattordici artisti in gara presenteranno i loro brani: Anna Oxa, gIANMARIA, Marco Mengoni, Mr. Rain, Ultimo, Ariete, Coma_Cose, Elodie, Leo Gassman, Cugini di Campagna, Gianluca Grignani, Olla, Mara Sattei e Colla Zio. I brani verranno votati dai giornalisti divisi tra: carta stampata, radio e web. A fine serata sarà stilata una classifica provvisoria.

FESTIVAL DI SANREMO, LA SECONDA SERATA
Mercoledì 8 sarà la volta degli altri quattrodici artisti in gara: Paola & Chiara, Giorgia, Articolo 31, Colapesce e Dimartino, Lazza, LDA, Levante, Sethu, Madame, Modà, Rosa Chemical, Will, Tananai e Shari. I cantanti saranno votati dai giornalisti, come la prima sera. Al termine della serata verrà annunciata la classifica provvisoria comprendente tutte le ventotto canzoni in gara.

FESTIVAL DI SANREMO, LA TERZA SERATA
In questa terza serata tutti i ventotto artisti in gara torneranno sul palco per esibirsi nuovamente con i loro brani. Come riportato dal sito RAI: "A valutarle stavolta saranno la Giuria demoscopica (formata da 300 persone selezionate tra abituali consumatori di musica) e il Televoto: entrambi avranno lo stesso peso (cioè il 50%). Verrà fatta poi una media tra questa votazione e la precedente (quella della Sala stampa) per formare una rinnovata classifica complessiva dei 28 brani".

FESTIVAL DI SANREMO, LA QUARTA SERATA
Nella serata di venerdì 10 febbraio i cantanti torneranno sul palco del Teatro Ariston per esibirsi con cover e medley (QUESTI TUTTI I DUETTI). Le canzoni saranno votate con un sistema misto: il Televoto avrà un peso del 34%, i giornalisti del 33% e la Demoscopica del 33%. La serata delle cover peserà sulla classifica finale: la nuova classifica di fine serata farà media con le precedenti.

FESTIVAL DI SANREMO, LA FINALE
Gli artisti in gara riproporranno nuovamente le canzoni per poi giungere alla classifica definitiva che eleggerà i cinque artisti che si sfideranno per il gradino più alto del podio. Come riportato dal sito Rai: "Verranno poi scelte le prime cinque che i cantanti dovranno riproporre sul palco e si procederà poi a una nuova votazione che però non farà media con le precedenti. A decidere la vincitrice sarà la votazione mista: Televoto con un peso del 34%, Sala stampa con il 33% e Demoscopica con il 33%. Chi avrà ottenuto la percentuale di voto più alta in questa singola votazione vincerà Sanremo 2023. Verranno proclamate anche le canzoni classificatesi seconda e terza".

FESTIVAL DI SANREMO, IL FANTASANREMO
Grande attesa anche per il FantaSanremo (IL REGOLAMENTO), il gioco che lo scorso anno ha conquistato il pubblico. In queste settimane gli utenti hanno registrato oltre due milioni di squadre (I NOMI PIÙ DIVERTENTI) che si sfideranno a colpi di coreografie e outfit. Se da un alto c'è chi ha deciso di formare una squadra puntando sui nomi favoriti dai bookmaker, dall'altro c'è chi ha optato per coloro che potrebbero sorprendere il pubblico sul palco (I CANTANTI DA SCEGLIERE).