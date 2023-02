FantaSanremo 2023, il regolamento: come iscriversi e come si gioca

Ogni utente può formare una squadra scegliendo cinque artisti dei ventotto in gara sul palco del Teatro Ariston 'acquistabili' con i cento baudi a disposizione

Poche ore all’inizio del Festival di Sanremo 2023 . Dopo il grande successo dello scorso anno, il FantaSanremo torna protagonista di questa sessantacinquesima edizione. Squadre, bonus e malus, il divertente gioco ideato da un gruppo di amici marchigiani ha conquistato tutti arrivando alla registrazione record di oltre due milioni di squadre iscritte, come riportato dall’ ANSA .

Se da un lato aumenta il desiderio di ascoltare le ventotto canzoni in gara, dall’altro cresce sempre di più la curiosità per la nuova edizione del FantaSanremo , ideato nel 2020 ed esploso a livello nazionale nel 2022.

approfondimento

Musica e concerti, tutti i video

Il FantaSanremo (FOTO) è un gioco in cui ogni utente ha la possibilità di formare una squadra selezionando cinque artisti in gara 'acquistabili' con i cento baudi a disposizione, moneta fittizia della piattaforma. Il giocatore può scegliere quali artisti schierare seguendo varie strategie: puntare sui favoriti dai bookmaker o su coloro che potrebbero ottenere punti bonus per le gesta sul palco.