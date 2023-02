Sanremo 2023, la scaletta della seconda serata

Angelo Duro regalerà attimi di comicità , mentre Francesco Arca presenterà la sua nuova fiction Resta con me. “Sapevo che sarebbe successo. Sarebbe servito tempo, ma sarebbe successo. Era inevitabile, visto i numeri che faccio nei teatri. Ormai sono diventato una minaccia. E vogliono essere miei amici. Ed io col ca**o che ora divento amico” ha scritto Duro su Instagram, subito dopo l’ufficializzazione della notizia. Una dichiarazione, la sua, dissacrante e tagliente come il suo stile.

Infine, grande attesa per gli ospiti internazionali: la seconda serata del Festival di Sanremo porta in Italia i Black Eyed Peas. "Finalmente dopo tre anni Sanremo torna ad ospitare grandi nomi della musica internazionale. Arrivano da Los Angeles, da 25 anni realizzano hit note in tutto il mondo. Parliamo di 35 milioni di album venduti e 120 milioni di singoli per un gruppo premiato con sei Grammy, gli oscar della musica. Parliamo davvero di un super nome, di un superospite internazionale": così li ha annunciati Amadeus.