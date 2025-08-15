Superman: la spiegazione di James Gunn sull'uscita digitale anticipata

James Gunn chiarisce che l’uscita digitale anticipata del nuovo Superman è una mossa strategica legata all’universo DC, inclusa la serie Peacemaker, e parte di una pianificazione coerente del nuovo corso del DCU, DC Universe

La nuova versione di Superman, diretta da James Gunn, arriverà presto nelle nostre case: la versione digitale sarà disponibile a noleggio o acquisto a partire dal 15 agosto 2025, poco più di un mese dopo l’uscita nei cinema. Una scelta rapida, ma non casuale. Il motivo? Secondo Gunn, è una decisione molto complessa e pianificata fin dall’inizio, legata alla serie Peacemaker. Gunn ha spiegato che i tempi sono strettamente collegati alle strategie per il lancio coordinato dell’universo DC su schermo – il DCU – in modo che i contenuti si supportino a vicenda.