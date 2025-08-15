Esplora tutte le offerte Sky
Superman: la spiegazione di James Gunn sull'uscita digitale anticipata

Cinema

James Gunn chiarisce che l’uscita digitale anticipata del nuovo Superman è una mossa strategica legata all’universo DC, inclusa la serie Peacemaker, e parte di una pianificazione coerente del nuovo corso del DCU, DC Universe

La nuova versione di Superman, diretta da James Gunn, arriverà presto nelle nostre case: la versione digitale sarà disponibile a noleggio o acquisto a partire dal 15 agosto 2025, poco più di un mese dopo l’uscita nei cinema. Una scelta rapida, ma non casuale. Il motivo? Secondo Gunn, è una decisione molto complessa e pianificata fin dall’inizio, legata alla serie Peacemaker. Gunn ha spiegato che i tempi sono strettamente collegati alle strategie per il lancio coordinato dell’universo DC su schermo – il DCU – in modo che i contenuti si supportino a vicenda.

Una scelta strategica 

L’obiettivo è chiaro: mettere presto a disposizione del pubblico Superman per mantenerne alta la visibilità, proprio in vista dell’arrivo della seconda stagione di Peacemaker. Si tratta di un’organizzazione pensata non a compartimenti stagni, ma come un meccanismo narrativo e commerciale integrato.

Nel frattempo, il film è atteso sulle principali piattaforme digitali (come Amazon Prime Video, Apple TV e altre), mentre il debutto fisico su 4K UHD, Blu-ray e DVD è previsto per il 23 settembre. Gli abbonati invece dovranno attendere un po’ di più: l’arrivo su HBO Max è probabile verso fine settembre, secondo i tempi tipici dei film Warner Bros.

Un movimento strategico che non si limita alla gestione del solo Superman, ma funge da esempio per il nuovo ecosistema narrativo e commerciale del DCU, un universo che vuole essere coerente e sinergico in ogni sua uscita, digitale o televisiva.

