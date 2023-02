ANNA OXA - SALI - VOTO 5+

Come una vestale scende per la quattrordicesima volta le temute scale. Forse per la prima volta senza tacchi. La voce è una carezza che ha smesso di graffiare. La stella dell'aurora è opacizzata, il suo urlo non è liberatorio. E' poi in quell'incipit di Sali che si intercetta un sentore della celentaniana Soli.



gIANMARIA - MOSTRO - VOTO 6+

Racconta la sua generazione e lo fa in modo onesto, con delle sfumature sartriane, esistenziali. Si respira solitudine nella voce di questo ragazzo alto che, nonostante la giovane età, non ha mostrato alcuna emozione. Può crescere.

MR RAIN - SUPEREROI - VOTO 9

Se il testo è un pugno nello stomaco non serve una bella voce, serve essere empatici. Già al pre-ascolto questo brano mi aveva colpito e la prova con l'orchestra e il coro dei bambini ha moltiplicato la convizione. I supereroi siamo tutti noi che affrontiamo con onestà la quotidianità. Questo verso è la sublimazione dell'amore ai tempi della solitudine: Se avrai paura allora stringimi le mani Perché siamo invincibili vicini E ovunque andrò sarai con me Supereroi Solo io e te. Due gocce di pioggia.



MARCO MENGONI - DUE VITE - VOTO 8/9

Mi ci fermerei eccome in un tempo così, quel tempo che ritma la poetica di questo brano che fa realmente esplodere la luna. Se devo idealizzare una esistenza senza the dark side of the moon il passagio segreto è in un caffè al limone contro l'hangover.



ARIETE - MARE DI GUAI - VOTO 7

Il ritorno di Gianburrasca! Con quella giacca rossa fa pensare più a una birbante che a una artista. Mi sarei aspettato un po' più di elettricità sul palco ma è anche vero che il testo è melanconia. Quasi dannunziana l'immagine della notte è solo un giorno che riposa.