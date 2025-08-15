Maroon 5, il ritorno con il nuovo album “Love Is Like”

Quattro anni dopo l’ultimo lavoro, la band californiana pubblica oggi Love Is Like, un album che segna un ritorno più organico e corale, arricchito da collaborazioni internazionali e da un tour negli Stati Uniti già annunciato
I Maroon 5 tornano in pista con un album che ha il sapore di una rinascita. Love Is Like, ottavo lavoro in studio della band di Adam Levine, è uscito oggi e rappresenta il primo disco dopo quattro anni di silenzio discografico. Un progetto in cui la scrittura si fa corale: per la prima volta dal 2010, tutti i membri sono accreditati come autori, riportando al centro quella dimensione di band che aveva caratterizzato i primi anni di carriera.
Un mix tra pop, soul e funk
Il disco, uscito oggi, alterna pop, soul e funk, con brani che spaziano da episodi più radiofonici a momenti più intimi. Tre i singoli già pubblicati: “Priceless”, in collaborazione con Lisa delle BLACKPINK, dal sound energico e chitarre in primo piano; “All Night”, con groove raffinato e atmosfere leggere; e “California”, ballata nostalgica che esplora il lato più emotivo della band.
Una band che ritrova il proprio equilibrio creativo
Non mancano ospiti di peso: la title track vede la partecipazione di Lil Wayne, mentre “I Like It” ospita Sexyy Red, aggiungendo un tocco urban e contemporaneo. In scaletta anche brani come “Burn Burn Burn” e “Jealousy Problems”, che affrontano le dinamiche dei rapporti sentimentali con un linguaggio diretto. Per promuovere l’album, i Maroon 5 hanno annunciato un tour autunnale negli Stati Uniti, in partenza il 6 ottobre da Phoenix, con oltre venti date in programma e opening act affidato alla cantautrice Claire Rosinkranz. La scaletta mescolerà i nuovi brani con i grandi successi che hanno definito la carriera del gruppo negli ultimi vent’anni. Love Is Like non cerca di stravolgere la formula, ma di affinarla: è il suono di una band che ritrova il proprio equilibrio creativo e lo porta in una veste aggiornata, capace di parlare a un pubblico globale senza perdere la propria identità.