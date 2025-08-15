Maroon 5, il ritorno con il nuovo album “Love Is Like”

Quattro anni dopo l’ultimo lavoro, la band californiana pubblica oggi Love Is Like, un album che segna un ritorno più organico e corale, arricchito da collaborazioni internazionali e da un tour negli Stati Uniti già annunciato

I Maroon 5 tornano in pista con un album che ha il sapore di una rinascita. Love Is Like, ottavo lavoro in studio della band di Adam Levine, è uscito oggi e rappresenta il primo disco dopo quattro anni di silenzio discografico. Un progetto in cui la scrittura si fa corale: per la prima volta dal 2010, tutti i membri sono accreditati come autori, riportando al centro quella dimensione di band che aveva caratterizzato i primi anni di carriera.

Un mix tra pop, soul e funk Il disco, uscito oggi, alterna pop, soul e funk, con brani che spaziano da episodi più radiofonici a momenti più intimi. Tre i singoli già pubblicati: “Priceless”, in collaborazione con Lisa delle BLACKPINK, dal sound energico e chitarre in primo piano; “All Night”, con groove raffinato e atmosfere leggere; e “California”, ballata nostalgica che esplora il lato più emotivo della band.

