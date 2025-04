Maroon 5, Adam Levine conferma un nuovo album e un nuovo tour

Ospite del talk The Tonight Show con Jimmy Fallon, il frontman della band, Adam Levine, ha annuciato i nuovi progetti in arrivo, a partire da un singolo che uscirà a fine mese

I Maroon 5 stanno per tornare con un nuovo album e un nuovo tour. “Posso confermare che le voci sono vere”, ha risposto il frontman Adam Levine, ospite del talk The Tonight Show, quando il conduttore Jimmy Fallon gli ha menzionato le dicerie sulle prossime uscite musicali del gruppo. “Ci sono dei dettagli”, ha aggiunto il cantante. “Non posso rivelarli tutti. Ma i dettagli sono fondamentalmente, approssimativamente, che uscirà un singolo verso la fine del mese. Sono davvero entusiasta. Un album uscirà durante l’estate”. Ha concluso: “E poi, ancora più specificamente, c’è un tour in arrivo in autunno”.