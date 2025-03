3/15 ©Getty

Il gruppo The 1975 è noto per il suo sound unico e le performance coinvolgenti. Canzoni come Somebody Else e Chocolate hanno conquistato milioni di fan. Matty Healy (nella foto), spesso al centro di polemiche, è una figura carismatica e controversa. Recentemente, la band è stata coinvolta in una causa legale. Un festival in Malesia li ha accusati di violare le leggi locali con un bacio sul palco. Gli organizzatori hanno chiesto un risarcimento di due milioni di sterline

Glastonbury, Michael J. Fox sul palco coi Coldplay per suonare Fix You. VIDEO