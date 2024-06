Neil Young sospende il tour con i Crazy Horse, malattie nella band

I fan dell'icona rock Neil Young dovranno aspettare un po' per vederlo con la sua band dal vivo. L'artista ha dovuto cancellare le prossime date del tour col complesso dei Crazy Horse con cui era in tournée per la prima volta in oltre un decennio. I musicisti hanno annunciato sul sito ufficiale di Young che la prossima decina di date del tour nordamericano non si farà, ma hanno lasciato aperto il dubbio che si tratti soltanto di un rinvio. "Quando un paio di noi si sono ammalati dopo la tappa di Detroit abbiamo dovuto fermarci. Non ci siamo ancora ripresi, così purtroppo il nostro grande tour si interrompe contrariamente ai nostri piani", si legge nella dichiarazione in cui si auspica la possibilità di mettere in cantiere nuove date "quando saremo di nuovo in grado di fare del rock". Young e i musicisti hanno poi fatto le scuse a chi aveva comprato i biglietti e fatto programmi di viaggio per venire ad ascoltare la band: "Grazie per la comprensione. Ma la salute è al primo posto".