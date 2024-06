Bruce Springsteen, annunciate le nuove date dei concerti cancellati

Approfondimenti

Born in the U.S.A.: nell'84 usciva l’album capolavoro del Boss. FOTO

Nel 1984 Bruce Springsteen pubblicava il disco che, con circa 30 milioni di copie vendute in tutto il mondo, rappresenta il più grande successo della sua carriera. Tra le tracce, grandi successi come Dancing in the Dark, Cover Me, I'm on Fire

Il 4 giugno 1984 usciva uno dei dischi che hanno fatto la storia della musica: Born in the U.S.A. Vero e proprio capolavoro di Bruce Springsteen, è stato l'album più acclamato della sua carriera. Nella foto i vestiti indossati dal cantante sulla copertina del disco, in mostra a Filadelfia nel 2012





Il disco contiene 12 tracce, molte delle quali sono diventate dei successi planetari. Tra queste la canzone che dà il titolo all'album: Born in the U.S.A